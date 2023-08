Parte la Bundesliga | cinque giovani da seguire nel 2023 24

...bonus che sono cifre fin troppo alte per l'attuale disponbilità e volontà d'investimento da... non a caso, lo ha convocato per l'esordio del Bayern incontro il Werder Brema. Bisognerà ...... gara valida per la prima giornata della2023 - 2024: calcio di inizio alle ore 20:30. Da una, la formazione di Ole Werner che viene da una stagione chiusa con un'ottima salvezza ...Tempo di. Sioggi con la prima giornata che vedrà l'anticipo tra Werder Brema - Bayern Monaco . Come sempre, in Germania, sono i campioni in carica ad aprire le danze del nuovo campionato. ...

Premier League, Bundesliga e Ligue 1: le partite del weekend Sky Sport

Con una settimana di ritardo rispetto agli altri campionati principali partono anche Bundesliga e Serie A. I riflettori in Germania sono accesi soprattutto su Bayern Monaco e Borussia Dortmund, ma ...Bundesliga, il match più interessante è quello tra Bayer Leverkusen e Lipsia, un possibile scontro diretto: pronostici.