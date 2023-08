Parma-Feralpisalo’ | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 18 agosto 2023) Gara valida per la prima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Gli emiliani devono riscattare la delusione per l’eliminazione dalla semifinale playoff, ripartendo con l’obiettivo della promozione diretta. Di contro, i lombardi partecipano per la prima volta alla cadetteria ma non hanno intenzione di esercitare il ruolo di Cenerentola.si giocherà domenica 20 agosto 2023 alle ore 20.30 presso lo stadio Tardini.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Destini diversi per le due compagini nella loro prima uscita ufficiale della stagione. I ducali hanno superato il turno di Coppa Italia battendo nettamente il Bari sul proprio campo per 3-0, mentre i lombardi sono stati sconfitti nettamente dal Torino per 4-1. LE...