Paqueta indagato dalla federcalcio inglese per presunte scommesse | salta il passaggio al City

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 18 agosto 2023) Esclusiva del Daily Mail: Lucas, stella del West Ham (in passato meno brillante milanista) èper. Il suo trasferimento al Manchester, per 70 milioni, è conseguentementeto. Guardiola lo voleva per colmare il vuoto lasciato dall’infortunato De Bruyne,. Il quotidiano sottolinea come si tratti del secondo caso dopo quello di Ivan Toney. Il Daily Mail ha drizzato le orecchie quando ha saputo che il trasferimento alerato per questioni “riservate”. Adesso il Mail può rivelare che il 25enne brasiliano è sotto indagine per gioco d’azzardo sul calcio. Di più non si sa, per ora. Resta da vedere se il West Ham lo schiererà ...