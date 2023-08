Papa Francesco telefona a madre del 24enne morto dopo la Gmg

... sulle pagine di Catholica e su Avvenire.it/Giovani, ispirato a quel "Todos, todos, todos!" diche ai giovani a Lisbona ha detto che "nella Chiesa c'è spazio per tutti. Nessuno è ...Porta la data del 15 agosto, ma è stato diffuso oggi in spagnolo dalla Sala Stampa della Santa Sede, il chirografo con il qualeerige il 'Comitato panamericano dei giudici per i diritti sociali e la dottrina francescana (Copaju)' come Associazione privata di fedeli a carattere internazionale e crea sotto la sua ...ha espresso la sua vicinanza alla famiglia di Luca Re Sartù, il ragazzo di 24 anni morto l'11 agosto scorso in seguito ad un'infezione contratta durante la Giornata mondiale della ...

Papa Francesco e l'Opus Dei La rivista il Mulino

Papa Francesco ha espresso la sua vicinanza alla famiglia di Luca Re Sartù, il ragazzo di 24 anni morto l'11 agosto scorso in seguito ad un'infezione contratta durante la Giornata mondiale della giove ...Papa Francesco ha telefonato ad Annalisa, mamma di Luca Re Sartù, il 24enne morto l'11 agosto scorso in seguito ad un'infezione contratta durante la Giornata mondiale ...