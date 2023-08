Papa Francesco al Meeting Rimini | “Diffusa epidemia di inimicizia”

(Di venerdì 18 agosto 2023) Nella 44esima edizione deldi, dal titolo ‘L’esistenza umana è un’amicizia inesauribile’, il messaggio dirisuona inesorabile.: le parole di“Mentre, purtroppo, la guerra e le divisioni seminano nei cuori rancori e paure, e l’altro diverso da me è percepito spesso come un rivale, la comunicazione globale L'articolo proviene da Il Difforme.

e il cammino verso il Giubileo riscoprendo il Concilio e i suoi documenti. Con Rai Vaticano prosegue l'avvicinamento al prossimo Anno Santo con la nuova puntata di "Giubileo 2025 " ......Elvira Camarrone (Clara Boscolo) Clara Danese (Elvira Gallo) Chiara Baschetti (Matilde Frigerio) Flavio Parenti (Tancredi di Sant'Erasmo) Valentina Tomada (Palma Rizzo) Christian Roberto (...Il messaggio diper il 44mo Meeting di Rimini, dal titolo 'L'esistenza umana è un'amicizia inesauribile', in programma dal 20 al 25 agosto alla fiera di Rimini. Eccellenza Reverendissima, il Santo ...

Papa Francesco e l'Opus Dei La rivista il Mulino

"Papa Francesco auspica che il Meeting per l’amicizia tra i popoli continui a promuovere la cultura dell’incontro, aperto a tutti, nessuno escluso". Lo si legge in un messaggio che Papa Francesco ha ...Il Santo Padre Francesco ha inviato un messaggio al vescovo di Rimini, mons. Nicolò Anselmi, in occasione dell'inizio del Meeting ...