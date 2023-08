Paolini-Gauff oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Wta Cincinnati 2023

(Di venerdì 18 agosto 2023) Jasminese la vedrà contro Coconei quarti di finale del WTA 1000 di(Stati Uniti), torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città a stelle e strisce. La toscana, dopo aver perso il primo set contro Elena Rybakina agli ottavi, ha potuto beneficiare del ritiro della kazaka nelle battute finali del secondo per via di un problema fisico. Per la prima volta è riuscita a fare il proprio ingresso tra le migliori otto giocatrici in un appuntamento di questa caratura. In Ohio è reduce da cinque partite vinte consecutivamente, lei che è partita dalle qualificazioni. Adesso trova un ostacolo molto difficile come la diciannovenne statunitense, che recentemente ha sollevato al cielo il trofeo in quel di Washington. Tra le due un solo precedente all’attivo da registrare, vinto da ...

L'avversaria nei quarti sara' la n.7 del mondo l'americana. Per lasi spalancano le porte della TOP 40scenderanno in campo oggi, venerdì 18 agosto, sul Grandstand con inizio fissato non prima delle ore 21.00 italiane (le 15.00 locali). Il match sarà trasmesso in diretta da ...Anche per BetFair la vittoria diè quotata 1.1, 6.2 è data Jasminevincente. La vittoria della statunitense in due set è quotata 1.36, con game totali scommessi come under 6,5 a 1.03 ...

WTA Cincinnati: Jasmine Paolini approda ai quarti, dove sfiderà Gauff Diretta

Ottavi amari per la tennista kazaka costretta al ritiro contro la Paolini. Match andato avanti fino al 5-2 nel secondo set per la tennista lucchese (primo set 4-6). L'avversaria nei quarti sara' la n.Quello in cui Gauff sembra essere migliorata, vedi l’andamento di questo torneo, è la lettura dell’incontro e la capacità di variare strategia in corsa. Per quanto riguarda Paolini, è vero il suo ...