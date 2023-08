Palmeri | «Amicizia Inter-Bayern Monaco Il problema è Pavard»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 18 agosto 2023) Tancrediin collegamento da Appiano Gentile ha citato l’esigenza per la rosa dell’in questo momento, ossia Benjamin. L’vento su Sportitalia. ESIGENZA – Tancredicosì a proposito del difensore francese: «L’sa che c’è un’esigenza, il braccetto di destra di esperienza. Benjaminè il profilo individuato, ilnon lo vuole perdere a zero e il giocatore vuole partire. 25 milioni l’offerta, ossia quella fatta per Samardzic. C’è una grandetra, tra Rummenigge e Marotta e non dovrebbe essere iltrovare la quadra. Ilè il difensore, che ha ...