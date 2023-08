Palladino | «Partire con l’Inter emozionante Sono squadra forte»

(Di venerdì 18 agosto 2023) In mattinata l’allenatore del Monza Raffaeleha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro. Queste le sue parole prima dell’esordio in campionato. La sconfitta in Coppa Italia? In Coppa Italia è stata fatta una buona prestazione nel primo tempo, poi ci siamo sfilacciati nel secondo. Abbiamo lavorato per migliorare e in funzione di quello che non è stato fatto in maniera giusta. I ragazzi hanno recepito bene, dobbiamo prendere sempre il lato positivo anche dalle sconfitte. Dalle sconfitte se riusciamo a capire gli errori lamigliora. Questa sconfitta in Coppa Italia ci farà arrivare pronti alla partita di domani, dobbiamo dare il massimo e avere la giusta cattiveria e determinazione. Prendere uno schiaffo prima del campionato ti fa tornare alla realtà, fa bene quindi la...

