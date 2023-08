Palladino Berlusconi ci manca ma club solido | faremo bene

(Di venerdì 18 agosto 2023) "Mercato? Abbiamo un'ottima base, il 90% della squadra è formata" MONZA - "Abbiamo lavorato tutta la settimana in funzione di cosa non è stato fatto in maniera giusta contro la Reggiana in Coppa Italia. I ragazzi hanno recepito, l'atteggiamento è stato giusto. Domani dovremo essere bravi a dare il m

Alla vigilia della gara della 1ª giornata di Serie A contro l'Inter, il tecnico del Monza, Raffaele, parla in conferenza della prima partita senzapresidente. Guarda il ...ricordaed è pronto a riconfermarsi nonostante tutte le aspettative sul suo conto: 'É una stagione particolare, siamo senza il nostro presidente, ci manca e ci mancherà. Abbiamo ...'Il significato di questa stagione è chiaramente particolare,ci manca e ci mancherà. Però abbiamo una società solida e sana: Galliani non ci fa ... Raffaelealla vigilia della ...

Monza, Palladino: "Berlusconi ci manca, Miretti e Muriel ci piacciono" Fantacalcio ®

Esordio di lusso per il Monza in campionato: domani sera la sfida di San Siro contro l'Inter. Le parole in conferenza di Raffaele Palladino ...Esordio a San Siro per il Monza di Raffaele Palladino. Il tecnico dei brianzoli, in conferenza stampa, presenta la gara di domani sera contro l'Inter. LAVORO GIORNALIERO - "A mio avviso, abbiamo fatto ...