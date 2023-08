Palio | le polemiche galoppano Gli animalisti sui cavalli feriti | ' Vogliamo sapere la verità'

Il trionfo di Zio Frac non ha cancellato i dubbi e le perplessità di due associazioni. Gli animali sono stati operati per le fratture alla clinica veterinaria del ...Non si placano ledelle associazioni animaliste dopo ildi Siena in cui ieri sera si sono infortunati due cavalli: Abbasantesa nella Contrada della Giraffa e Antine Day in quella dell'Istrice. I due ...... ha come consueto obiettivo il recupero dei soggetti, grazie anche alla disponibilità del Pensionario per i cavalli da". Infortuni che hanno tornato ad accendere le, mai sopite, sulle ...

Palio di Siena, il referendum degli animalisti per abolirlo e le polemiche Sky Tg24

Potente. Coriaceo. "Un vero cavallo da Palio", Zio Frac che scosso ha conquistato la Carriera dell’Assunta entusiasmando Piazza del Campo. E che ieri, zoccoli dipinti d’oro, veniva portato in città ...A meno di 24 ore dalla conclusione del Palio dell'Assunta 2023 che ha visto trionfare la contrada dell'Oca grazie al cavallo scosso Zio Frac, gli animalisti dell'Organizzazione internazionale protezio ...