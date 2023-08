Palermo | violenza di gruppo su una 19enne | 7 arresti

Leggi su panorama

(Di venerdì 18 agosto 2023) Aundi ragazzi avrebbe approfittato di una giovane di 19 anni in stato di ebrezza. Secondo l'accusa, hanno portato la ragazza in una zona appartata nel centro della città e 7 di loro l'hanno stuprata a turno. Le indagini sono scattate dopo la denuncia della vittima. «L'operazione di oggi - sottolinea l'Arma - testimonia come trovando il coraggio di non restare in silenzio e chiedendo aiuto alle forze di polizia, si possa combattere adeguatamente ogni forma dicontro le donne». Questa mattina 18 agosto i carabinieri hanno eseguito le ordinanze di custodia nei confronti di tre adulti e di un minore. I quattro avrebbero agito con la complicità di altri tre giovani, arrestati lo scorso 3 agosto. L'attività d'indagine, condotta dai carabinieri del Nucleo operativo della compagnia piazza Verdi insieme ai colleghi ...