Palermo | ragazza fatta ubriacare e stuprata | sette arresti

Leggi su zon

(Di venerdì 18 agosto 2023) Tutti quanti dovranno rispondere del reato di violenza sessuale. A, in centro,ragazzi, arrestati nelle scorse ore dai Carabinieri, hanno ricevuto pesantissime accuse, dopo una breve indagine scattata all’indomani della violenza avvenuta ai danni di una giovanissima. Quest’ultima sarebbe statanel corso di un’uscita collettiva. Successivamente, il gruppo l’avrebbe condotta in un luogo appartato in centro in città, dove sarebbe poi avvenuta la violenza collettiva. Tra gli indagati per la violenza di gruppo vi sarebbero anche alcuni minorenni. Tutti devono rispondere del reato di violenza sessuale di gruppo. Quattro dei giovani accusati sono stati arrestati stamattina all’alba. I militari del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di...