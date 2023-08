Pagelle Bari-Palermo 0-0 | voti e tabellino Serie B 2023 2024

Leggi su sportface

(Di venerdì 18 agosto 2023) Ledi0-0 con iai protagonisti e ildel match valido per la prima giornata di. Succede di tutto al San Nicola, con due rossi e un rigore contro i galletti ma con Di Mariano che lo sbaglia, assalto nel finale da parte dei rosanero in undici contro nove, nel recupero extra large gol di Brunori ma annullato col Var al 100? per un fuorigioco millimetrico.(4-3-1-2): Brenno 6.5; Dorval 6.5, Di Cesare 4.5, Vicari 6.5, Ricci 5.5; Benali 5 (39? st Pucino sv), Maiello 5, Maita 4.5; Sibilli 6 (15? st Zuzek 6); Diaw sv (15? pt Scheilder 5, 39? st Edjouma sv), Nasti 6 (16? st Menez 6). In panchina: Frattali, Perrotta, Matino, Bellomo, Faggi, Lops, Morachioli. Allenatore: Mignani ...