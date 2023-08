(Di venerdì 18 agosto 2023) L’industria della bellezza è sempre in continua evoluzione, e ogni stagione porta con sé nuove tendenze e innovazioni. Tra queste, la K-, ovvero la cosmesi proveniente dalla Corea del Sud, ha guadagnato un’enorme popolarità negli ultimi anni. Ma sarà questaK-ancora al centro dell’attenzione per la stagione autunno-? Vi raccomandiamo...routine coreana: qualiusare Le origini della K-: il significato dietro il nome La K-, abbreviazione di Korean ...

Lo scorso settembre, quasi 200 milioni di persone in tutto il mondo si sono sintonizzate su Netflix per guardare la serie tv dedicata a Jeffrey Dahmer , uno dei più efferati serial killer della storia ...... afferma la dottoressa che è anche membro dell'International Psychoanalytical Association, "si tratta di una preoccupazione eccessiva, continua e incessante che può diventaresu uno o più ...Proteggere il denaro come Zio Paperone può trasformarsi in un'e molti diventano ... Iscriviti alla Newsletter Resta aggiornato con AMICA sulle ultime news di moda,e lifestyle. La ...

Ossessione K-Beauty 4 prodotti per l'autunno inverno 2023 DireDonna

Serial killer, truffatori e manipolatori che si sono macchiati di crimini spesso ignobili sono i protagonisti di programmi per la tv sempre più ...Le tendenze del make-up le decide TikTok. Sulla piattaforma sono tantissimi gli spunti che video dopo video diventano delle vere e proprie mode, gettonatissime tra influencer, celebrity, make-up ...