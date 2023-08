Osasuna-Athletic Bilbao – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 18 agosto 2023) L’cercherà di ottenere una doppietta di vittorie all’inizio della campagna della Liga 2023-24 quando accoglierà l’a Pamplona sabato 19 agosto sera. I Rojillos hanno aperto la stagione con una vittoria per 2-0 sul Celta Vigo, mentre l’ha subito una sconfitta per 2-0 contro il Real Madrid nella prima partita della nuova campagna al San Mames. Il calcio di inizio diè previsto alle 21:30 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadreL’ha vissuto un’impressionante campagna di Liga 2022-23, raccogliendo 53 punti nelle 38 partite disputate per arrivare al settimo posto in ...