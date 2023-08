Oriana Marzoli sogna di diventare madre | l’ex gieffina intervenire dopo le dichiarazioni

(Di venerdì 18 agosto 2023)si racconta in un nuovo episodio nella sua rubrica:accanto a suasvela inediti retroscenaè tornata con un nuovo episodio sul suo portale Mtmad.es, nella rubrica “Succede qualcosa con”. Questa volta la nota influencer appare accanto a suaCristina e si racconta senza filtri svelando anche il delicato periodo che sta affrontando. Laè volata in Italia negli ultimi mesi partecipando come concorrente al Grande Fratello Vip, successivamente è tornata in Spagna per prendere parte a nuove avventure televisive come opinionista o guest star. Nelle ultime settimane ha trascorso la sua estate ad Ibiza dove è stata raggiunta anche da Daniele Dal Moro. La ...

See Daniele Dal Moro si sono lasciati e ripresi tante volte fino all'addio definitivo di una settimana fa, Antonella ed Edoardo non hanno mai avuto ripensamenti sulla decisione che ...Tavassi si è detto estraneo a questa storia e quindi le attenzioni si sono rivolte su Daniele Dal Moro e soprattutto su, che pure fu al centro delle polemiche per aver ricevuto un ...In quel momento, però, il 33enne aveva già iniziato a stare cone i due finirono per discutere pesantemente . Da allora, la Canessa avrebbe cambiato idea su Daniele, smettendo di ...

Oriana Marzoli, il clamoroso gesto dei fan per farla tornare in Italia: l ... Tag24

Oriana Marzoli si racconta in un nuovo episodio nella sua rubrica: l'ex gieffina accanto a sua madre svela inediti retroscena ...Novità in arrivo per due dei protagonisti della scorsa edizione del GFVIP: Luca Onestini e Oriana Marzoli si rivedranno in un reality! I dettagli.