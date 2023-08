' racconta la vita e l'eredità di J. Robert, il padre della bomba atomica. 'Il mio obiettivo è stato di condurre il pubblico nella mente e nelle vicende della persona che ha ......che poi quest'acqua non è stata filtrata prima di essere riversata nel Mediterraneo a fine, ... Registrati per partecipare e scopri i primi ospiti Arriva al cinemadi Nolan: i nostri ...Da allora la collaborazione tra i due si è intensificata, fino ad arrivare a, ma c'è ... Interstellar e il cinema di Nolan: intra il sogno, la memoria e le stelle Di cosa parla ...

"Oppenheimer", viaggio nei segreti del nuovo capolavoro di Christopher Nolan TGCOM

Con "Oppenheimer" l’autore e regista nominato per il premio Oscar porta sul grande schermo il suo film più ambizioso e necessario, un thriller epico e avvincente che scava in profondità nella psiche ...“Barbenheimer” è probabilmente l'evento cinematografico dell'anno. Le anteprime simultanee di due blockbuster hollywoodiani di due registi di culto: Barbie vs Oppenheimer. Plastica e nucleare (VIDEO).