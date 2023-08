OpenAI acquisisce Global Illumination per accelerare lo sviluppo di ChatGPT

Leggi su giornaledellumbria

(Di venerdì 18 agosto 2023) (Adnkronos) –ha acquisito, una società specializzata in prodotti digitali, perlodelle sue piattaforme chiave, segnando così la sua prima grande acquisizione. In un recente articolo sul proprio blog,ha delineato come questa acquisizione contribuirà allodi strumenti innovativi, tra cui spicca la famosa piattaforma di intelligenza artificiale generativa, con sede negli Stati Uniti, viene descritta come una promettente startup che utilizza la tecnologia per sviluppare infrastrutture digitali e strumenti creativi all’avanguardia. La squadra dietroè guidata da tre esperti ...