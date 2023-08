... 'Sulla Crimea non si torna indietro', è polemica Secondo la, i commissari militari si ... Leggi Anche, abbattuto drone su Mosca: chiuso lo scalo di Vnukovo Secondo altre testimonianze ...... che all'epoca scriveva per l'allora quotidiano indipendente Novaya Gazeta con sede in, ... Il Comitato per la protezione dei giornalisti (Cpj), unacon sede a New York, ha invitato le ..."Da quando è iniziata la guerra inla situazione economica è peggiorata a Cuba. Ho visto ... Ad esempio, nessunainforma i richiedenti asilo che dopo tre mesi possono ottenere un permesso di ...

Ong ucraina: i russi chiedono soldi alle famiglie dei loro caduti per restituire i corpi TGCOM

Una ong ucraina, Crimea SOS, ha pubblicato sul proprio sito un rapporto secondo il quale alcuni comandanti russi chiedono soldi alle famiglie dei soldati di Mosca caduti in battaglia per restituire lo ...Lo spazio aereo sopra l’aeroporto Vnukovo di Mosca è stato chiuso per l’attacco con il drone ucraino e riaperto alla fine dell’emergenza. I resti del drone sono caduti sull’edificio che ospita l'Expo ...