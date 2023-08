Ondata di calore a Firenze | attesi 40 gradi martedì 22 agosto Le previsioni per il weekend

(Di venerdì 18 agosto 2023) La definizione "Heat Storm" viene usata in meteorologia per descrivere un'di caldo con massime oltre i 37,8°C per almeno 3 giorni su un'ampia superficie"

L'anticiclone africano Nerone ha stretto la sua morsa su tutta l'Italia, e la terzadista colpendo anche la nostra regione, seppur in modo meno impattante rispetto ad altre città.E con l'attuale terzadidell'anno stiamo soffrendo di nuovo la canicola, tra l'altro tardiva, che sta colpendo l'Italia centro settentrionale. E nei prossimi giorni sarà anche peggio. ...Sarà probabilmente l'ultimadi caldo di questa estate, ma piuttosto intensa per le nostre ... Pericolo elevato di colpi di. Un po' più fresco sulle coste liguri ma sempre oltre i 30 °C. ...

Meteo. Nuova cupola di calore, al via la terza ondata di caldo africano di stagione. Picchi e durata 3bmeteo

L'anticiclone nordafricano è pronto ad invadere l'Italia. Temperature in rialzo anche in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Due città del Nordest hanno ...L'EMERGENZA Luglio 2023 è stato il mese più caldo di sempre, con ondate di calore particolarmente intense e prolungate registrate in Italia e in molti altri Paesi europei.