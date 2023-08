Omicidio Piano di Sorrento | confessa l' ex | vittima l' aveva denunciato

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 18 agosto 2023) Emergono nuovi dettagli sull'di Piana di, in provincia di Napoli, dove ha perso la vita Anna Scala, 56 anni, originaria di Vico Equense, uccisa a coltellate da Salvatore Ferraiuolo, reo confesso, ex compagno della. La donnail suo assassino già in due occasioni, ma l'omicida non era stato sottoposto ad alcun tipo di misura.