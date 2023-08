Un uomo è stato ucciso questa mattina con un colpo di piccone. L'in zona45 al confine tra Nettuno e Aprilia in una ...È Enzo Vetrano, 77 anni, la vittima dell'di via dei Laghi a Nettuno. L'uomo, questa mattina all'alba, è stato colpito alla testa con un ...Era residente nella località45 tra Nettuno e Aprilia. La vittima è un benzinaio in pensione, che per 23 anni aveva gestito un distributore Esso Aprilia. Sembra che Vetrano fosse tormentato ...

Omicidio a Casello 45, uomo di 77 anni ucciso con «un piccone»: Enzo è stato trovato morto in casa ilmessaggero.it

Omicidio ad Aprilia: un uomo di 77 anni è stato trovato morto nella sua casa in zona Casello 45. Indagano i Carabinieri Un anziano di 77 anni, Enzo Vetrano, è stato ucciso dentro la sua… Leggi ...