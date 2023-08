Omaggio a Morricone con “Ensemble Le Muse” alla Fortezza Mont’Alfonso

(Di venerdì 18 agosto 2023) LUCCA – Per oltre vent’anni è stata “la voce” di Ennio, affiancando il maestro sia in studio sia dal vivo. Soprano aperta al contemporaneo, Susanna Rigacci tornerà per una sera a quello straordinario repertorio, nel concerto “Musiche da Oscar –” dell’Le. Appuntamento sabato 19 agostodi, a Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), nell’ambito del festivalsotto le stelle. Inizio ore 21,15. I biglietti – da 23 a 40,25 euro, posti numerati – sono disponibili sul sito ufficiale www.montalfonsoestate.it, su www.ticketone.it (tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita – tel. 055.210804). A Castelnuovo di Garfagnana ...

Soprano aperta al contemporaneo, Susanna Rigacci tornerà per una sera a quello straordinario repertorio, nel concerto 'Musiche da Oscar – Omaggio a Morricone' dell'Ensemble Le Muse.