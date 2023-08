Oggi 18 agosto | il santo del giorno | Elena

(Di venerdì 18 agosto 2023) (Adnkronos) –si festeggia sant’imperatrice, madre dell’imperatore Costantino I. La legge romana non riconosceva il matrimonio celebrato tra un patrizio e una plebea. Così quando Costanzo Cloro ha il titolo di ‘Cesare’ col collega Galerio, ripudia, nata in Bitinia da famiglia plebea, pur trattenendo con sé il figlio Costantino, nato dalla loro unione nel 285. Alla morte del padre, Costantino è acclamato ‘Cesare’ nel 306 a York, dalle legioni della Britannia,è denominata dal figlio col meritatissimo titolo di ‘Nobilissima Femina’. In passato nel suocommemorativo in Russia si seminava il lino, affinché crescesse lungo come i suoi capelli. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Avanti TAGS 18, Daniele Silvestri , Mika La fotografia dell'articolo è pubblicata non integralmente. Link all'immagine originale © ...L'incidente stradale mortale si è verificato nel tardo pomeriggio di, giovedì 17, a Condofuri, in provincia di Reggio Calabria . Secondo quanto riporta la Gazzetta del Sud , lo schianto è ......occhi sono puntati sul 15° vertice del gruppo BRICS in programma a Johannesburg dal 22 al 24... i BRICS - scrive l'agenzia russa Sputnik - sonoalla guida della spinta verso un ordine ...

Duecentotrentatré anni dopo, sull’isola, il funerale del ghiacciaio Okjokull, ucciso dal riscaldamento globale: una targa in sua memoria e a monito per le ...La Guardia di finanza controlla 1.230 distributori di benzina e scopre 789 violazioni. Agosto di fuoco per i reparti operativi della Gdf che nei ...