Nuovo sciame sismico nei Campi Flegrei | sette scosse di terremoto nella notte | la più forte di magnitudo 3 3 | gente in strada

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 agosto 2023) Continua loneie cresce la paura degli abitanti dell’area. Almenodisono state registratedall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), la più intensa delle quali, di3.3, è stata segnalata alle 6.18 ad una profondità di 2 chilometri ed è stata avvertita anche a Napoli. Paura tra la popolazione di Pozzuoli e degli altri comuni dell’area flegrea: in tanti sono stati svegliati nel cuore dellae c’è anche chi è sceso in. Nessun danno, fortunatamente, è stato registrato, come fa sapere la Protezione Civile. “In seguito alregistrato questa mattina ai ...