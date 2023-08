Non c' era la grata e | l' ipotesi agghiacciante sul bimbo morto alle terme

Leggi su iltempo

(Di venerdì 18 agosto 2023) Omicidio colposo. È l'di reato, con cui la Procura della Repubblica di Tivoli ha aperto un fascicolo dopo la morte di Stephan, ildi 8 anni annegato in una vasca del centro termale Cretone a Palombara Sabina, dopo essere stato risucchiato nel condotto per lo svuotamento della piscina. Il corpo della vittima è stato recuperato dai Vigili del Fuoco dopo oltre un' ora da quando era caduto in acqua. Secondo alcuni bagnati che erano presenti nell'area termale, lo svuotamento delle piscine sarebbe stato azionato subito dopo il messaggio ai presenti diffuso con gli altoparlanti che li avvertiva di uscire dall'acqua perché la struttura era stava chiudendo. I Carabinieri della Compagnia di Monterotondo hanno sequestrato, su disposizione della Procura, la porzione del centro termale dove è avvenuta la tragedia. Questa mattina i carabinieri ...