"Non basta destituirlo". La sinistra cavalca il caso Vannacci per attaccare il governo

Pensiamo ad esempio alle reazioni della sinistra in due episodi: oggi per il Generale Vannaccinemmeno la destituzione; no, si chiede ancor più severità, pene più dure. Sia mai, è un ...Tuttavia,tutti sono degni del vostro tempo, e per aiutarvi abbiamo scelto quelli che secondo noi sono i migliori. Queste sono le 8 migliori stampe di Minecraft che abbiamo visto.scaricare ...Per attivare la versione dell'offerta con Netflix Standard o Premiumscorrere la pagina verso ... Netflix, naturalmente,ha vincoli di alcun tipo. Per accedere subito all'offerta è possibile ...

“Lavoriamo, ma non basta”: in fila per il cibo a Milano Il Fatto Quotidiano

Dopo gli stralci del libro contro gli omosessuali e gli stranieri, per cui è finito nella bufera, il generale Roberto Vannacci è stato sollevato dallo Stato Maggiore. Ma alla sinistra non basta ...Giorno di festa in casa Lazio! Sì perché oggi, l'ex biancoceleste Dušan Basta compie 39 anni. E la società ha pensato di dedicargli un post celebrativo sui ...