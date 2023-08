No! Questo video non mostra due migranti che bevono al supermercato e richiudono le bottiglie

(Di venerdì 18 agosto 2023) L’odio sui social non sembra passare mai di moda, così come alcune fake news che fanno leva sul nervo razzista di alcuni utenti per tornare in circolazione ciclicamente.è il caso delche analizziamo oggi, un contenuto divenuto virale già tre anni fa, e che adesso risulta aver fatto un ritorno in pompa magna, facendo il pieno di condivisioni e commenti indignati. Vediamo di cosa si tratta. Per chi ha fretta: È tornato a circolare un, molto condiviso già nel 2020, che ritrae due ragazzi che aprono edirettamente dalledi unper poi rimetterle al loro posto. Ma la clip non ha nulla a che vedere con lo spazio-tempo attuali: oltre a non essere recente non è stata registrata in Italia. Secondo quanto ricostruimmo già tre anni ...

No! Questo video non mostra due migranti che bevono al ... Open

