No del Governo al taglio delle accise | quanto costerebbe

(Di venerdì 18 agosto 2023) Ancora rialzi di benzina e diesel. Il caro carburanti è tornato a essere l’argomento del giorno, con gli automobilisti e le associazioni di consumatori sul piede di guerra contro il. I cittadini non dimenticano le promesse fatte durante la campagna elettorale dalle varie forze politiche che, a più riprese, si sono scagliate contro le. Come confermato anche dal ministro Adolfo Urso, titolareImprese e del Made in Italy, sono queste a pesare maggiormente sul prezzo al consumo dei prodotti petroliferi, ma Palazzo Chigi sembra intenzionato a non agire per abbassarle. Mainfluiscono effettivamente sulle spese di pendolari e viaggiatori? E quali sono le differenze con gli altri Paesi europei? Adolfo Urso conferma: nientePer ...

... senza che esse traspaiano in dichiarazioni pubbliche dei membristesso. Dunque non ci si dovrebbe stupire della posizione dialettica di Antonio Tajani, vice presidenteconsiglio e ...L'8 febbraio 2023 Salvini aveva dichiarato chiaramente: "Se il costocarburante arriva sopra i 2 euro, ilinterverrà, come è stato già fatto l'anno scorso. Adesso (allora ndr) però siamo ...L'esponenteha così confermato che sono le accise a pesare maggiormente sui listini, sottolineando però che gli evidenti rialzi sarebbero dovuti alle strategie messe in atto dall' ...

Il bonus carburante o lo sconto sulla benzina: il dilemma del governo Meloni Open

Caro benzina: nuovi aumenti del prezzo del carburante che sull'A8 tocca al self service il costo di 2,7 euro a litro. Cosa sta succedendoLo stesso governo che ha cercato di delegittimare e criminalizzare le Ong in ogni modo, ora chiede loro aiuto per soccorrere le persone in mare ...