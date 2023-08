Nettuno Enzo Vetrano ucciso con una picconata alla testa | fermati due uomini dell’Est

(Di venerdì 18 agosto 2023), 77 anni, ex gestore di una stazione di servizio ad Aprilia, è statocon unaè stato trovato morto nel giardino della sua abitazione in via dei Laghi, a(Roma). Alcuni vicini, sentite le urla dell’anziano poco prima del tragico epilogo, hanno chiamato il 112. Per il delitto sono state fermate due persone. I Carabinieri vagliano la posizione di due. Sarebbero stati gli ultimi ad incontrare la vittima prima della morte. Secondo alcuni vicini, i due da tempo perseguitavano e taglieggiavano la vittima, con continue richieste di denaro. In passatoli aveva denunciati. La Procura di Velletri, che coordina le ...

Vetrano, un uomo di 77 anni, è stato ucciso in casa a, comune del litorale sud della provincia di Roma. L'uomo è stato trovato con una vistosa ferita alla testa dalla moglie nella ...... è stato ucciso cosìVetrano, 77 anni, ex gestore di una stazione di servizio ad Aprilia. L'uomo è stato trovato morto nel giardino della sua abitazione in via dei Laghi, a, in provincia ...A perdere la vita aè il 77enneVetrano , ex gestore di una stazione di servizio ad Aprilia, in provincia di Latina. L'uomo è stato trovato morto nella sua casa in via dei Laghi, con ...

Omicidio a Nettuno: ucciso con un colpo di piccone alla testa. Due uomini portati in caserma RomaToday

Roma, 18 ago. – E’ stato ucciso, con un picconata alla testa, il 77enne trovato morto questa mattina nel giardino della sua abitazione in via dei Laghi nel comune di Nettuno… Leggi ...È stato ucciso con un picconata alla testa Enzo Vetrano, il 77enne trovato morto questa mattina nel giardino della propria abitazione in via dei Laghi, nel Comune di Nettuno, in provincia di Roma. L'u ...