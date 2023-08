Neonato abbandonato | dimessa la mamma | potrà allattare il figlio

Leggi su tarantinitime

(Di venerdì 18 agosto 2023) Tarantini Time Quotidiano Ha lasciato l’ospedale Santissima Annunziata la badante georgiana di 24 anni che nei giorni scorsi hailpartorito poche ore prima accanto ai cassonetti della raccolta differenziata di via Pisanelli, a Taranto. La donna ha già incontrato e allattato il bambino econtinuare a farlo in attesa delle decisioni del Tribunale per i minorenni sull’affidamento. La 24enne, rintracciata dalla Polizia poche ore dopo averilletto, era stata ricoverata nel reparto di ginecologia per essere sottoposta alle cure dei sanitari avendo ancora parte del cordone ombelicale attaccato. La giovane, che aveva partorito da sola nel bagno della casa dell’anziana che assiste, una 97enne, ora attende l’esito della sua richiesta di riconoscimento di ...