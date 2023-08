Neonato abbandonato a Taranto | la mamma ha ottenuto il riconoscimento di Gabriele

Leggi su open.online

(Di venerdì 18 agosto 2023) Haildi maternità la 24enne georgiana che sabato scorso avevailaccanto ai cassonetti di via Pisanelli a. In mattinata, la giovane– accompagnata dal suo legale Francesco Zinzi – si è recata negli uffici comunali per formalizzare la domanda e avviareo all’iter. Una volta concluso, si dovrà decidere sull’affidamento del piccolo. Su questo aspetto bisognerà, però, attendere le valutazioni del Tribunale per i minori poiché la 24enne – arrivata in Italia a marzo e nel capoluogo pugliese da circa un mese per lavorare come badante per un’anziana di 97 anni – è indagata per abbandono di minore. Nella giornata di ieri, giovedì 17 agosto, la giovane ha potuto abbracciare e in seguito allattare il figlio. Subito dopo averlo accolto ...