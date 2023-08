I contenitori non vanno maifino all'orlo, ma è necessario lasciare uno spazio vuoto che ... I, avendo infatti un apparato digerente fragile e ancora in via di sviluppo, anche se ...I contenitori non vanno maifino all'orlo, ma è necessario lasciare uno spazio vuoto che ... I, avendo infatti un apparato digerente fragile e ancora in via di sviluppo, anche se ...

Neonati "riempiti" d'aria o avvelenati con l'insulina: condannata l'infermiera killer di bebè Gazzetta del Sud

E’ stata descritta nel corso del processo come una "calcolatrice" in quanto ha scelto metodi per eliminare le sue vittime che lasciavano poche tracce ...Neonato abbandonato a Taranto, le parole della madre: "Avevo paura di perdere il lavoro". Cosa rischia adesso.