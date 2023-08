In maggio c'era stato un aumento dello 0,2%e dello 0,3%'Europa a 27.L'inflazione scende a luglio al 5,3%, dal 5,5% di giugno. Lo rileva Eurostat, confermando la stima flash di fine luglio.'Ue il valore scende al 6,1% dal 6,4% di giugno., invece, i fallimenti aziendali sono aumentati del 9%, mentre in Italia del 2,9 per cento. La fotografia dei crac offerta da Eurostat sembra indicare che si sia interrotta per l'Italia ...

Nell'eurozona a giugno -1% la produzione nelle costruzioni - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Confermato anche il dato sull'andamento congiunturale dei prezzi di luglio con il calo dello 0,1% rispetto al mese precedente.A giugno la produzione nel settore delle costruzioni è diminuita dell'1% nell'area dell'euro e dello 0,6% nell'Ue. E' quanto rileva l'ufficio statistico dell'Unione europea. In maggio c'era stato un a ...