Nelle Forze Armate italiane ci sono troppi ufficiali

Stando al rapporto dell'intelligence, leucraine che stanno cercando di raggiungere Melitopol ... I precedenti attacchi con droniultime settimane si sono moltiplicati gli attacchi con droni ...Il corpo del piccolo è già a disposizione dell'autorità giudiziaria che potrebbe disporre l'autopsia giàprossime ore. Ledell'ordine alle terme di Cretone dopo il decesso del bimbo ...Neanche io sono normale, essendospeciali ho fatto cose che la gente normale non fa . Faccio dell'anormalità un vanto. E infatti scrivo che la normalità non è migliore o peggiore, ma se ...

“Il mondo al contrario”, il generale Vannacci: “Lotto contro il pensiero unico” Sky Tg24

L'ex capo dei parà della Folgore: 'Omosessualità sovrarappresentata'. La Shoah 'C'è stata ma questo non configura la religione ebraica come ...ROMA – Le Forze di supporto rapido (RSF ... i rimpatriati e le comunità di accoglienza nella Repubblica Centrafricana, in Ciad, in Egitto, in Etiopia e in Sud Sudan, alla fine di giugno risultava ...