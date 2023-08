Nell' agitato condominio del Golfo

Leggi su panorama

(Di venerdì 18 agosto 2023) Sauditi ed emiratini, un tempo alleati inseparabili, sono ai ferri corti. E in molti provano a insinuarsie crepe di questo conflitto. L’Italia resta in attesa, ma ci sono rischi per la sponda sud del Mediterraneo. Il nucleo centrale del «Piano Mattei» di Giorgia Meloni è una ambiziosa agenda afro-mediterranea, che punta tra l’altro a stabilire una relazione forte con ile acquisire così maggiore profondità strategica verso l’Oceano Indiano. Eppure, forse perché a lungo occupati a contendere ai sauditi l’Expo 2030, gli strateghi diplomatici italiani non stanno svolgendo riflessioni ad alta voce sulla crescente conflittualità tra gli emiratini e i sauditi. A giugno di quest’anno è stato un lungo articolo del Wall Street Journal a rivelare ciò che in realtà è sotto gli occhi di tutti da tempo: tra il presidente emiratino, Sheikh Mohammed bin ...