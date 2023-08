Nazionale | superato l’ostacolo della penale | Spalletti è il nuovo ct dell’Italia

(Di venerdì 18 agosto 2023) Coverciano – Lucianoè ilcommissario tecnico. Ad annunciarlo è la Figc con un comunicato sul proprio sito ufficiale: “Diamo il benvenuto a– dichiara il presidenteFedercalcio Gabriele Gravina -, laaveva bisogno di un grande allenatore e sono molto felice che abbia accettato la guida tecnica degli Azzurri. Il suo entusiasmo e la sua competenza saranno fondamentali per le sfide che attendono l’Italia nei prossimi mesi”. Dopo giorni intensi di trattative, dubbi ed incertezze, in cui si è anche paventato il rischio Tribunale, il matrimonio tra il tecnico Campione d’Italia con il Napoli e gli Azzurri è finalmente realtà. Nelle prossime ore emergeranno gli ulteriori dettagli: in particolare sulla ...

