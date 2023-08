Nazionale | l' ipotesi Spalletti si complica

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 18 agosto 2023) Resta l'ostacolo della clausola rescissoria da pagare al Napoli per un approdo di Luciano Spaletti sulla panchina della. Il tecnico non si è fatto vivo con il presidente Aurelio De Laurentiis per discuterne fa sapere l'avvocato del club partenopeo Grassani. Per liberare l'allenatore servono 3 milioni di euro e il patron dei campani ha già chiarito che non intende fare sconti. La Figc non vuole pagare la cifra e si è data come termine il fine settimana per sciogliere il nodoma intanto ha sondato anche Antonio Conte, un nome comunque gradito in Federcalcio anche se l'ingaggio dell'ex ct potrebbe risultare più oneroso di quello dell'allenatore campione d'Italia.