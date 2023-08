Nazionale italiana | ufficiale | Luciano Spalletti è il nuovo Ct azzurro

(Di venerdì 18 agosto 2023) Confermate le notizie delle ultime ore:è ilCt delladopo le dimissioni di Roberto Mancini. La conferma è arrivata attraverso un comunicato. “La FederazioneGiuoco Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo conper la carica di Commissario Tecnico della. L’allenatore toscano assumerà l’incarico a partire dall’1 settembre 2023 e la presentazionesi svolgerà in occasione del raduno degli Azzurri, in programma nei primi giorni di settembre, presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano”. “Diamo il benvenuto a– dichiara il Presidente della FIGC ...

V ediamoli qui di seguito L'ERA DELLE COMMISSIONI TECNICHE Alla guida dellavennero inizialmente istituite delle commissioni tecniche ovvero un comitato composto da dirigenti ...20.15, Spalletti è il nuovo ct Ora è ufficiale: Luciano Spalletti è il nuovo commissario tecnico della. Il tecnico di Certaldo, che nella scorsa stagione ha portato il Napoli allo scudetto, prende il posto di Mancini dimessosi qualche giorno fa con una mail alla Federcalcio. ...Laha un nuovo commissario tecnico. Luciano Spalletti è il successore di Roberto Mancini sulla panchina degli azzurri, raccoglie il testimone dal Mancio dopo le clamorose dimissioni ...

Accordo trovato: Luciano Spalletti è il nuovo Ct della Nazionale Italiana

«La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo con Luciano Spalletti per la carica di Commissario Tecnico della Nazionale italiana. L'allenatore toscano assumerà ...