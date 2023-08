Nato asiatica contro Cina e Corea del Nord | il vertice che può cambiare la storia

(Di venerdì 18 agosto 2023) Gli Stati Uniti serrano i ranghi dei loro alleati nel Pacifico, in primis Giappone edel Sud, nella prospettiva di una specie didell'Asia, come bastione versodel. Ieri il segretario di Stato americano Antony Blinken s'è consultato in teleconferenza coi ministri degli Esteri giapponese Yoshimasa Hayashi e sudno Park Jin. E ha annunciato un imminentetrilaterale che si terrà domani negli Stati Uniti. A Camp David, il presidente statunitense Joe Biden ospiterà venerdì il premier nipponico Fumio Kishida e il presidente sudno Yoon Suk Yeol per il loro primo, storico, trilaterale. Blinken ha legato il summit al contesto generale e alla guerra russo-ucraina: «È un momento in cui l'Asia e il mondo sono messi ...

Sta nascendo una nuova Nato in Asia Perché la Cina teme il super vertice tra Usa, Corea del Sud e Giappone Corriere della Sera

