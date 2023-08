Napoli | tutto fatto per Gabri Veiga | intesa totale con il Celta Vigo

Leggi su serieanews

(Di venerdì 18 agosto 2023) Ilsta per piazzare il terzo colpo in entrata.con ilper: operazione da 36 milioni complessivi. Accelera sul mercato il. I Campioni d’Italia, dopo aver preso Natan dal Red Bull Bragantino e Jens Cajuste dal Reims per una spesa complessiva di 22 milioni, stanno per piazzare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.