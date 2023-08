Napoli | si ferma Kvaratskhelia | salta il Frosinone

(Di venerdì 18 agosto 2023) Ildebutterà in Serie A contro ilallo ‘Stirpe’ senza Khvicha. L’attaccante georgiano ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte della seduta in modo personalizzato. Niente di grave, solo un affaticamento ma lo staff tecnico ha deciso di non rischiare: Kvara quindi non prenderà parte alla trasferta in Ciociaria. Ai box anche Gaetano che ha svolto lavoro personalizzato in palestra e personalizzato in campo. Il gruppo di Rudi Garcia in mattinata, dopo una prima fase di attivazione, ha svolto una partita a campo ridotto e lavoro tattico. I campioni d’Italia esordiranno in campionato domani 19 agosto contro ilallo Stadio Stirpe (ore 18.30). SportFace.

IL REPORT - Seduta mattutina per ilal SSCN Konami Training Center. I campioni d'Italia esordiranno in campionato domani 19 agosto contro il Frosinone allo Stadio Stirpe (ore 18.30) per la ...Nei giorni scorsi la trattativa aveva subìto un'accelerata con l'intenzionedel Calciodi portarlo sotto il Vesuvio. Gabri Veiga alper 36 milioni euro La Serie A si arricchisce ...La lavorazione del film in città è iniziata lo scorso luglio, quando su un set a Mergellina è arrivato anche Robert de Niro (in vacanza a) per salutare il regista. Ad inizio settembre le ...

Metro, la linea 2 si ferma per una settimana RaiNews

Lo ha annunciato il Napoli sul proprio sito dopo l'allenamento mattutino: «Kvaratskhelia ha svolto parte del lavoro in gruppo, parte personalizzato per un affaticamento e non prenderà parte alla ...A poco più di 24 ore dalla prima giornata di campionato, il Napoli è costretto a rinunciare a uno dei suoi gioielli. L’attaccante georgiano è stato fermato a causa di un affaticamento muscolare che ...