Napoli senza Kvaratskhelia in campionato

(Di venerdì 18 agosto 2023) Il georgiano frenato da un affaticamento, out domani a Frosinone Subito una tegola per ilallenato da Rudi Garcia. Contro il Frosinone domani non ci sarà: a comunicarlo è stato lo stesso club azzurro tramite il proprio sito. “ha svolto parte del lavoro in gruppo, parte personalizzato per un affaticamento e non prenderà parte alla trasferta di Frosinone”. Mister Garcia per rimpiazzare nel tridente il georgiano ha diverse opzioni: tra Elmas, Lozano e Raspadori, ma quest’ultimo giocherà sicuramente dall’inizio, se non sulla sinistra d’attacco, allora sarà adattato mezz’ala. Fantacalcio.it per Adnkronos L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Serie A, probabili formazioni della prima giornata: Napoli senza Kvara. Subito in campo Kamada e Aouar

