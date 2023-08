Napoli | Rudi Garcia | “Kvaratskhelia fuori solo per prudenza Raspadori giocherà”

(Di venerdì 18 agosto 2023) “Non vediamo l’ora, nonio, ma tutti i giocatori. Ci manca la vera competizione, che arriva domani a Frosinone. Siamo contenti di iniziare, sappiamo che avremo un avversario tosto, una squadra con grande entusiasmo, che arriva da un grande campionato in B.questione di, ha saltato un po’ di allenamenti e di gare, ha giocato 70? l’ultima gara, ma anche se la risonanza mostra che è tutto normale, sente un fastidio. Non lo rischiamo”. Lo ha detto il tecnico delin conferenza stampa alla vigilia del match esterno contro il Frosinone. Gabri Veiga è sempre più vicino ai partenopei, ma l’allenatore francese taglia corto: “Possoparlare dei miei giocatori, Natan e Cajuste. Gli altri non sono del ...

LA vera favorita allo scudetto. Vero, partono senza la solidità difensiva di Kim. Vero,Garcia non è Spalletti ma lettori miei, la squadra quella è, Kvara, Osimhen e compagnia bella sono ......dalcampione d'Italia che da Frosinone, alle 18.30 di domani, inizierà il suo percorso per difendere lo scudetto. Vigilia che però per gli azzurri vede arrivare una brutta notizia.Garcia ...Nella conferenza stampa di rpesentazione di Frosinone -Garcia ha spiegato il motivo del forfait di Kvaratskhelia nella gara d'esordio in campionato Garcia su Kvaratskhelia CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se ...

Frosinone-Napoli, Kvaratskhelia fuori per affaticamento: Rudi Garcia si affida a Raspadori Virgilio Sport

L'allenatore degli azzurri ha presentato il debutto in campionato contro il Frosinone: "Non vediamo l'ora di scendere in campo" ...Napoli, brutte notizie per Rudi Garcia: il calciatore si allena a parte! Non ci sarà per la prima di campionato con il Frosinone Brutte notizie per il Napoli, in vista del debutto contro il Frosinone ...