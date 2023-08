Napoli | rinnovo Kvaratskhelia | la strategia di De Laurentiis e tutto su clausola e cifre

... l'attaccante delsognava la Premier League ed è rimasto scosso dall'offerta di 35 milioni dall'Arabia Saudita. Si è guardato attorno ma ora resta in azzurro ed è pronto a firmare ilZielinski, le tempistiche La giornata di domenica dovrebbe essere quella giusta per ildi Zielinski a: dopo il match contro il Frosinone , primo impegno in A della nuova ...Calciomercato- Rifiutata l'enorme offerta araba, Piotr Zielinski ora va dritto verso ilcontrattuale col. Ma spazio prima al campionato. Come infatti riporta SkySport, con Frosinone -ormai all'orizzonte, le parti si vedranno soltanto dopo la prima giornata di ...

Napoli, rinnovo Osimhen: sarà il più pagato in Serie A Calcio News 24

Khvicha Kvaratskhelia resterà a Napoli, il club azzurro ha pronto il rinnovo di contratto. Ne parla l'edizione odierna de Il Mattino. "Il georgiano attende con pazienza che arrivi anche il suo momento ...Secondo l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport il rinnovo di Piotr Zielinski con il Napoli sarebbe sempre più vicino ...