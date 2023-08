Napoli Raspadori | ecco il Jolly di Garcia | in attacco e non solo

(Di venerdì 18 agosto 2023), Giacomosarà unper Rudi: il tecnico non lo vedecome esterno del tridente, ma in molte zone del campo Rudiha unnel suo mazzo di carte alche risponde al nome di Giacomo. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico francese è pronto a fare affidamento sulla sua duttilità tattica. L’attaccante azzurro può infatti ricoprire più ruoli per: partendo da esterno destro nel tridente, il numero 81 potrebbe giocare anche da mezzala a centrocampo o dietro ad Osimhen nel 4-2-3-1.

Gli altri non sono nostri, poi questa è la presentazione di Frosinone -, non del mercato, ... "Il sostituto di Kvara Possono essere Elmas,o anche Lozano, che ha fatto la sua miglior ...Io invece sarò sempre lo stesso e da me pretenderò come sempre il massimo", è il guanto di sfida di Rudi Garcia , pronto a debuttare sulla panchina delnella trasferta di Frosinone. "Lo ...Però Giroud non è Osimhen e soprattutto Okafor e Colombo non sono guardaspalle tipoe Simeone. Finiti i paragoni con il, rosso e nero sono i colori della roulette e delle puntate al ...

Napoli verso Frosinone: Garcia fa chiarezza su Kvara, promuove Raspadori e lancia frecciata a Spalletti Virgilio Sport

Le probabili formazioni di Di Francesco e Garcia per Frosinone-Napoli, match che apre ufficialmente la Serie A ...Il georgiano fermo per un affaticamento. Il tecnico: «Solo prudenza». Poi allenta la pressione: «Siamo tra i favoriti, non i favoriti. Darò il meglio di me, sono sereno e concentrato» ...