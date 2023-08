Napoli | ragazzo di 27 anni trovato morto in giardino

(Di venerdì 18 agosto 2023) (Adnkronos) – Il cadavere di undi 27, di origini tedesche, è statoieri sera in via Dante Alighieri a Casalnuovo didai carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna e quelli della tenenza di Casalnuovo. Il giovane era all’interno di unprivato di un’abitazione, con una ferita al braccio sinistro verosimilmente provocata dal vetro di una porta contro cui si sarebbe scagliato. Le indagini sono in corso ma per il momento si escluderebbe il coinvolgimento di terzi nella sua morte. La salma sarà sottoposta ad autopsia. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

Il cadavere di undi 27 anni, di origini tedesche, è stato trovato ieri sera in via Dante Alighieri a Casalnuovo didai carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna e quelli della tenenza di Casalnuovo. Il giovane era all'interno di unprivato di un'abitazione, con una ferita al braccio sinistro verosimilmente provocata dal vetro di una porta contro cui si sarebbe scagliato.

Casalnuovo di Napoli (Napoli), 18 agosto 2023 – Giallo a Casalnuovo di Napoli dove il cadavere di un ragazzo di 27 anni, di origini tedesche, è stato trovato ieri sera in via Dante Alighieri dai carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna e quelli della tenenza di Casalnuovo.