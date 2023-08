Napoli | prima tegola per Garcia | big infortunato | niente Frosinone

(Di venerdì 18 agosto 2023) Arriva laper il tecnico del, Rudi, alla vigilia della sfida di campionato contro il neopromossoOramai manca davvero poco. Una trentina di ore e poi inizierà il nuovo campionato di Serie A 2023-24. Esordio in trasferta per i campioni di Italia che verranno ospitati daldi Eusebio Di Francesco. I partenopei, come da qualche anno a questa parte, hanno effettuato due ritiri. Il primo quello di Dimaro, mentre il secondo a Castel di Sangro. I ragazzi del nuovo allenatore, Rudi, hanno disputato più di qualche amichevole nelle ultime settimane e sono pronti per partire bene in questa stagione. Anche se, proprio negli ultimi minuti, è arrivata una notizia che ha gelato non solamente la squadra, ma tutto l’ambiente ...

Inizia il campionato con Frosinone -ed Empoli - Verona sabato alle 18.30. Tutto è pronto, anche se nulla, visto che il ... Lagiornata di campionato, pregustata fin dal giorno della ...Fra i dieci acquisti delin Spagna non mancano tuttavia alcuni clamorosi flop o calciatori che sono stati poco più che meteore. Scopriteli insieme a noi nella seguente GALLERY . vai alla ...Brutte notizie per Rudi Garcia nell'ultimo allenamentodella partenza per Frosinone dove ildomani sera (18.30) debutterà in campionato contro la neopromossa formazione ciociara. Il tecnico francese, all'esordio sulla panchina dei campioni d'...

Gli arbitri della prima giornata di Serie A: Marcenaro per il Napoli Corriere dello Sport

Intervistato da GQ Italia nell'ambito di un lungo approfondimento sul Napoli, il difensore azzurro Juan Jesus ha parlato della vittoria dello Scudetto ...NAPOLI - Subito un'assenza pesante per i campioni d'Italia in carica. Alla prima giornata di campionato, infatti, il nuovo Napoli di Rudi Garcia non potrà contare su Khvicha Kvaratskhelia, MVP ...