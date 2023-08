Napoli | Kvaratskhelia out per la prima di campionato | affaticamento muscolare

(Di venerdì 18 agosto 2023)salterà-Frosinone di Serie A per un. Al suo posto potrebbe giocare Raspadori.– Brutte notizie per ilin vista dell’esordio incontro il Frosinone. L’attaccante georgiano Khvichanon prenderà parte alla trasferta a causa di un. A dare la notizia è stato il club azzurro sul proprio sito ufficiale al termine dell’allenamento mattutino.aveva già accusato problemi fisici durante il ritiro estivo, costringendo lo staff medico a gestirlo con cautela. Questo nuovo stop precauzionale gli farà saltare lagara di Serie A. Al suo posto, contro il Frosinone, potrebbe ...

Inizia in salita il campionato delcampione d'Italia che, in vista della prima giornata contro il Frosinone, dovrà fare a meno di uno dei suoi pezzi pregiati. Il georgiano, infatti, non prenderà parte alla ...non giocherà domani nella gara di esordio del campionato che ildisputerà sul campo del Frosinone. Il calciatore georgiano, nell'allenamento di stamani a Castel Volturno, ha ...Come è successo per Anguissa prima e per Kim epoi: ' Piccolo flashback: Anguissa è stato acquistato dalil 31 agosto 2021, è arrivato in Italia l'8 settembre e tre giorni dopo ...

Napoli, Kvaratskhelia out contro il Frosinone: il comunicato Fantacalcio ®

Questa la nota del club: “Seduta mattutina per il Napoli al SSCN Konami Training Center. I campioni d’Italia esordiranno in campionato domani 19 agosto contro il Frosinone allo Stadio Stirpe (ore ...Kvaratskhelia non giocherà domani nella gara di esordio del campionato che il Napoli disputerà sul campo del Frosinone. Il calciatore georgiano, nell'allenamento di stamani a Castel Volturno, ha ...