Napoli | Kvara salta la trasferta di Frosinone | affaticamento muscolare

(Di venerdì 18 agosto 2023) Uno stop per la prima di campionato. Lo ha annunciato ilsul proprio sito dopo l'allenamento mattutino: «tskhelia ha svolto parte del lavoro in gruppo, parte personalizzato per...

...notizie per Rudi Garcia nell'ultimo allenamento prima della partenza per Frosinone dove il... Lo stop diUn'assenza pesante quella del georgiano, miglior giocatore dell'ultimo campionato e ..., a Frosinone senza. Garcia lancia Raspadori: un'opportunità per Jack ., quanti infortuni muscolari ., a Frosinone senza. Khvicha Kvaratskhelia non sarà del match a ...Nei giorni scorsi la trattativa aveva subìto un'accelerata con l'intenzione ferma del Calciodi portarlo sotto il Vesuvio. Gabri Veiga alper 36 milioni euro La Serie A si arricchisce ...

Baggio alla Gazzetta: "Che bello lo Scudetto al Napoli, Kvara-Osi fortissimi! E quest'anno..." Tutto Napoli

Lo ha annunciato il Napoli sul proprio sito dopo l'allenamento mattutino: «Kvaratskhelia ha svolto parte del lavoro in gruppo, parte personalizzato per un affaticamento e non prenderà parte alla ...Il Napoli perde Khvicha Kvaratskhelia in vista della trasferta di Frosinone: Rudi Garcia dovrà rinunciare al georgiano e lancia Raspadori dal primo minuto ...